Захарова: США пытаются продавить свое решение кризиса в Венесуэле

США заранее спланировали кризис в Венесуэле и хотели сделать это быстро. О том, что в стране сохраняется риск масштабного военного вмешательства извне, заявили сегодня в российском МИДе. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Запад поддерживает деструктивную линию самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, который призывает к военному перевороту в Венесуэле.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил бурную реакцию на происходящее в Венесуэле. В своем Twitter-канале он написал, что поддерживает оппозиционера Гуайдо в его «борьбе за демократию и свободу».

Между тем, свое отношение к ситуации в республике проявил и глава Боливии. На своей странице все в том же Twitter Эво Моралес поддержал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также заявил, что его страна присоединяется к инициативе Мексики и Уругвая по проведению международной конференции. Это должно обеспечить мирный вариант выхода из политического кризиса.

Ранее Пятый канал сообщал, что Хуан Гуайдо проводит тайные встречи с венесуэльскими военными.