Хуан Гуайдо рассказал о тайных встречах с венесуэльскими военными

Венесуэла готова отразить вторжение армии США. Об этом заявил законный президент Николас Мадуро в видеообращении к простым американцам. По его словам, Дональд Трамп затеял очередную авантюру. Мадуро пообещал: если войска все же начнут боевые действия, это закончится катастрофой и для солдат, и для дипломатов.

— Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, то они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама, — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

А спустя несколько часов после публикации видеообращения Мадуро госсекретарь США Майк Помпео призвал военных армии Венесуэлы перейти на сторону самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Якобы для того, чтобы защитит народ от репрессий. Между тем, лидер оппозиции, как и обещал, вывел своих сторонников на улицы Каракаса.

Протестные выступления обычно начинаются на площади Альтамира. И сторонники оппозиции уже собираются. Митинг постепенно наберет силу, как будет развиваться, предполагать трудно. Какой сценарий заготовлен организаторами, какие приказы получили силовики, неизвестно. Но страна расколота, оппоненты настроены серьезно и случиться может все что угодно.

Николас Мадуро начинает день со встречи с высшим военным командованием страны, произносит речь перед военными.

— Группа военных дезертиров, которые стали наемниками на службе у колумбийской олигархии, организует заговор из Колумбии, чтобы посеять раскол в рядах вооруженных сил. Предателей отдадут под суд, — говорит президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Колумбийские власти официально отрицают, что у них есть такие планы, в тоже время в социальных сетях много вот таких видео, которые фиксируют переброску колумбийской бронетехники поближе к границе Венесуэлы. И внятных объяснений, зачем это колумбийцам — пока никто не дал.

Ранее Мадуро признается: он знает, что его хотят убить, но уходить он никуда не собирается и никого не боится. Этого нельзя сказать про Хуана Гуайдо — журналистам Sky News, чтобы взять у него интервью пришлось отправиться на конспиративную квартиру, причем на беседу с политиком им выделили всего шесть минут. Говорил он про то, что при нем страна заживет, и про плохой режим.

— Я получал угрозы. Мое поколение постоянно живет, теряя друзей, которые решаются протестовать и подвергаются за это тюремному заключению и пыткам, — говорит Хуан Гуаидо, лидер оппозиции Венесуэлы.

Дональд Трамп в Twitter хвастается: это только благодаря американским санкциям Мадуро захотел диалога с оппозицией. Гуайдо, там же, в Twitter — благодарит Трампа за поддержку.

Днем ранее власти США арестовали правительственные счета Венесуэлы на сумму в семь миллиардов, и вручили контроль над ними оппозиции. Та не спешит обратить эти средства на благо венесуэльского народа.

Вместо этого разгоняет по социальным сетям фото такого грузовика, а также видео самолета в аэропорту и разносит скандальный слух, якобы этот лайнер вот-вот повезет золотой запас страны в Россию. Кадры архивные, а таких планов у властей нет. Венесуэльская улица реагирует на лозунги сторон спокойно. Люди говорят: давайте перестанем спорить и начнем решать проблемы?

— Всем партиям пора перестать обвинять друг друга и искать виноватых. Проблемы с экономикой это не вина президента Мадуро. А нам нужно найти выход, чтобы как-то исправить экономическое положение, — говорят местные жители.

Ситуация остается напряженной, однако до массовых столкновений не дошло. Впрочем, и власти и оппозиция говорят об опасности провокаций.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией.