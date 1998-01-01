Стандартная схема: Губернатор одного из штатов Венесуэлы назвал главную цель США

Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, что целью недавней попытки госпереворота в его стране под руководством США был захват нефтедобывающей отрасли, но никак не забота об уровне жизни населения.

— Сейчас все происходит по их (США — прим.ред.) стандартному сценарию, по которому они вторглись и в другие страны: распространяя ложную информацию о ситуации в стране, о том, что здесь нет демократии, не считаются с правами человека, что здесь нет нормального правительства — все это они уже делали раньше для того, чтобы оккупировать Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан. И после 15 лет войны в Ираке, и после семи лет войны в Сирии уже действительно нет демократии, никто не считается с правами человека и нет достойных руководителей в этих странах, — рассказал Родригес.

Губернатор поблагодарил Россию за доверие не только к руководству штата Миранда, но и ко всей Венесуэле, а также за усилия Москвы, которые она прикладывает, чтобы дать понять Вашингтону, что мир не может функционировать только по его одному сценарию.

— Интересы Штатов — это не наш уровень жизни, их главный интерес — это нефть. Венесуэла является главным резервом нефти на планете Земля, и в последние годы постоянно были попытки захватить власть в Венесуэле, как с помощью насилия, так и мирным путем, — уверен политик.

Родригес привел в пример попытку переворота в 2002 года, когда президент федерации предпринимателей Педро Кармона Эстангат также сам себя провозгласил президентом Венесуэлы. Что характерно, первая страна, которая признала его главой государства, были снова США.

Он также упомянул массовые протесты с применением насилия в 2014 и 2017 годах, которые, совершенно очевидно, не являлись просто стихийным выражением недовольства населения, а были четко организованы и проспонсированы извне.

— Сейчас происходит тоже самое. Попытка государственного переворота при прямой поддержке США, которую венесуэльцы встретят своим единением и мирными митингами. Мы делаем ставку на мир, не позволим, чтобы в Венесуэле началась война, — сказал губернатор.

Касательно экономического сотрудничества Венесуэлы и России, глава штата рассказал, что один из важнейших проектов — это продажа цветов. Он называется «Орхидея» и был разработан еще предыдущим президентом Уго Чавесом.

— Мы работаем с 42-мя поставщиками цветов, Россия является одним из главных потребителей цветов на планете. В прошлом году мы приняли участие в Международном конгрессе цветов, который проходил в России, заняли 1-е место, что дало нам возможность расширить экспорт цветка Антуриум, который является цветком нашего штата Миранда. Кстати, сегодня ожидается поступление новых семян из Голландии, для того, чтобы поддерживать дальнейшее производство этих цветов, — рассказал он.

Родригес также отметил, что сам бывал в России неоднократно и в качестве губернатора штата Миранда, и премьер-министра, и вице-президента по социальной политике как с команданте Чавесом, так и с президентом Николасом Мадуро.

— Чуть больше года назад мы начали прокладывать дружеские отношения между руководством штата Миранда и руководством Москвы в сфере культуры, спорта, технологии и экономики, — подытожил венесуэльский политик.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что хозяин Белого дома Дональд Трамп признал политика-выскочку Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.