«Журналисты с ума сходят»: Максюта пояснил инцидент с зеркалом чужого автомобиля

Известный атлет и блогер, обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта рассказал Пятому каналу, что же произошло на самом деле, после чего его обвинили в поломке зеркала чужого автомобиля за неправильную парковку.

Спортсмен утверждает, что он и не думал ничего ломать, а просто привел зеркало в сложенное положение.

По его словам, он уже познакомился с владелицей автомобиля Кристиной, которая не имеет к Максюте никаких претензий.

— Я знаю хозяйку этой машины, мы с ней переписывались. Я спросил ее: «Я сломал?» — нет, говорит, я не вижу, никаких претензий, — рассказал он.

Максюта также подчеркнул, что на видеокадрах прекрасно видно, что зеркало осталось целым и невредимым, но СМИ зачем-то раздули эту информацию.

В доказательство атлет предоставил скриншот переписки с Кристиной, где они оба недоумевают из-за поднявшейся шумихи, называют журналистов сумасшедшими, а себя — «звездами».

Пятый канал

Ранее Пятый канал публиковал видео, как «Сильнейший человек России» в Саратове якобы оторвал зеркало у мешавшей машины.