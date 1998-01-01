ЦБ Венесуэлы намерен в ближайшие дни продать 15 тонн золота ОАЭ

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Реализация золотого запаса Каракаса началась еще 26 января.

Фото: Global Look Press

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 58

Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшем будущем продать Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ — прим. ред.) 15 тонн золота, сообщает ФАН со ссылкой на Reuters.

Абу-Даби расплатится за драгметалл наличными евро. Реализация золотого запаса Венесуэлой началась еще 26 января. Боливарианская республика продала Турции три тонны неочищенного золота на сумму 900 миллионов долларов.

В течение февраля Венесуэла планирует продать 29 тонн золота. По состоянию на ноябрь 2018 года золотые запасы Каракаса составляли 132 тонны. Килограмм золота стоит на рынке в настоящее время около 37 тысяч евро.

Сообщается, что продавать золото было решено для того, чтобы пополнить запасы наличности.

Ранее Пятый канал сообщал, что Европарламент выступил за признание Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. 31 января в Каракасе проходила многочисленная акция в поддержку президента Николаса Мадуро.

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