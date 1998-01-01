Европарламент выступил за признание Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы

, 6:44 Эфирная новость 19

Европарламент одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Rayner Peña

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 57

31 января в Каракасе проходила многочисленная акция в поддержку президента Николаса Мадуро. 30 января митинговали оппозиционеры.

Тем не менее политологи говорят, что исход конфликта в Венесуэле решит армия. Оппозиционер Гуайдо хвастается, что тайно ведет переговоры с военными. Судя по всему, безрезультатно: генералитет — на стороне президента Мадуро.

Венесуэльская столица покраснела: работники нефтяной компании страны вышли на улицу в поддержку президента Мадуро. Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо озвучил так называемый план спасения страны: «Конец диктатуре, переходное правительство, новые выборы». Очень смело для человека, который сам себя назначил президентом. Губернатор штата Миранда возмущен: Гуйадо много говорит о восстановлении законности — так пусть он начнет соблюдать конституцию страны.

— В статье 233 все написано. Новые выборы президента могут пройти только в трех случаях — когда он умирает, добровольно уходит в отставку или его отстраняет от должности Верховный суд. Все! Надо просто открыть конституцию и прочитать. А то, что происходит сейчас — это провокация США, — говорит Эктор Родригес Кастро, губернатор штата Миранда.

Гуайдо, похоже, больше интересует аудитория США. Сегодня в статье для The New York Times он рассказал, что тайно ведет переговоры с военными. Правда, о результатах не обмолвился.

Вслед за Соединенными Штатами — Европарламент большинством голосов выступил за признание Хуана Гуайдо легитимным главой государства. Необычно большой кредит доверия человеку, который ничем себя не успел зарекомендовать. Гуайдо надо показать результат, но поддержка в самой Венесуэле стремительно тает.

Митинги про или антиправительственные — устоявшаяся часть местной политической реальности. Для моментов обострения, вплоть до кровопролития есть специальный термин «гуаримба». Сейчас как раз один из таких. Тот самый латиноамериканский темперамент помноженный на экономические проблемы далеко не впервые становится инструментом манипуляций для тех, кто заинтересован в богатых венесуэльских ресурсах.

Венесуэльский министр нефти заявил нам, что все, чего штаты добьются такой своей политикой — это оставят без нефти сами себя.

— Все эти меры неизбежно повлияют на внутренний рынок Штатов, на американских потребителей, — говорит Мануэль Кеведо, министр нефтяной промышленности Венесуэлы.

Ведущий самого популярного шоу в стране, «Удар дубинкой», соратник Чавеса, и второй по влиятельности человек в Венесуэле — Диосдадо Кабельо — рассказал нам о своем взгляде на ситуацию.

— Конечно, за ним стоит гигантский медийный аппарат, все западные СМИ США его поддерживают без зазрения совести и без малейших ограничений. Сейчас Вашингтон стоит не за попыткой госпереворота, они, если можно так выразиться, во главе этого процесса, — говорит председатель конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Такую американскую политику сегодня осудили в МИДе России: там заметили, что Штаты изначально взяли курс на искусственное создание кризиса, и явно готовили его заранее.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что посол РФ в Венесуэле рассказал об идейных расхождениях в лагере Гуайдо.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 57
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