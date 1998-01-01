Хуан Гуайдо: Смена власти в Венесуэле выгодна для России

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Спикер парламента латиноамериканской страны заявил, что уже попытался наладить отношения с Москвой.

Фото: Twitter @dw_russian

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 59

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой страны, назвал смену власти в стране выгодной для России.

— Россию и Китай больше всего устраивает стабильность в стране и смена правительства, — заявил он агентству Reuters.

Оппозиционер, которого власти США признали временным лидером Венесуэлы, сообщил, что уже попытался наладить отношения с Москвой и Пекином, направив властям послания.

Гуайдо уверен — он сможет ответственно относиться к своим обязательствам, если смена власти произойдет.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Венесуэле налицо кризис власти. Оплот оппозиции — парламент страны — вступил в открытую конфронтацию с президентом Николасом Мадурой и перестал признавать его главой государства.

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