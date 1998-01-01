Самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо призвал к новым протестным акциям

, 17:50 Эфирная новость 44

Экс-спикер национального собрания сейчас на волне поддержки Запада: накануне его власть признали Израиль и Австралия.

Фото, видео: Пятый канал,Twitter @nicolasmaduro

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 36

Хуан Гуайдо, провозгласивший себя новым президентом Венесуэлы, призывает народ к массовым акциям протеста. Экс-спикер национального собрания сейчас на волне поддержки Запада. Накануне его власть признал Израиль, а сегодня, 28 января, еще и Австралия. И это притом, что сегодня появилось очередное подтверждение того, что инициатором госпереворота является Вашингтон.

Согласно информации, полученной изданием Axios из первых рук, Дональд Трамп еще две недели назад обсуждал с Линдси Грэмом возможность военной операции США в Венесуэле. Причем сенатору пришлось удерживать хозяина Белого дома от развязывания войны.

В свою очередь Николас Мадуро демонстрирует, что армия на стороне законного главы государства. Президент принял участие в военных учениях и пообщался с солдатами.

Империя атакует нас, наши вооруженные силы. Из Колумбии они пытаются внести раскол в нашу армию. Каждый день отправляют тысячи сообщений в социальных сетях. Они пытаются проверить наш моральный дух. Они ищут предателей. Сегодня я заявляю: Наши боливарианские национальные силы становятся ближе к народу. Они преданы революции, родине и конституции! — заявил Мадуро.

Оппозиция Венесуэлы заявляет, что «тайно и деликатно» ведет переговоры с руководством армии и высокопоставленными чиновниками с целью отстранить от власти Мадуро. Тем, кто предаст присягу, самопровозглашенный президент Гуайдо обещает амнистию, а народу — западную гуманитарную помощь.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Мадуро отреагировал на ультиматум стран ЕС по проведению выборов в Венесуэле.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 36
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