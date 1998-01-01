Похищенная картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» возвращается в Третьяковскую галерею

Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», похищенную из Третьяковки, сегодня, 1 февраля, снова разместят на экспозиции. Но теперь полотно спрячут под стекло и защитят сигнализацией. Ранее экспонат осмотрели сотрудники Русского музея, в котором хранится картина, и разрешили снова выставить ее.

Увидеть пейзаж жители и гости столицы смогут до 17 февраля, а потом его вернут в Петербург. И уже там будет решаться вопрос о плановой реставрации полотна. Напомню, «Ай-Петри. Крым» была похищена из Третьяковской галереи в минувшее воскресенье, 27 января, прямо на глазах у посетителей. Шедевр удалось вернуть по горячим следам.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что следователи ищут сообщников подозреваемого в краже картины Куинджи.