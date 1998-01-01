Подозреваемый в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи задержан

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Дерзкое ограбление на глазах посетителей произошло 27 января.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Кража картины Куинджи 13

В Москве задержали мужчину, который подозревается в похищении из Третьяковской галереи картины художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По данным правоохранителей, вероятным злоумышленником является 31-летний мужчина.

Как стало известно Пятому каналу, он спрятал картину у подельника в подмосковном Одинцово, а сам вернулся в столицу. Подельника также удалось задержать, картина найдена. По данным МВД, подозреваемые действовали из корыстных побуждений.

В столичном МВД рассказали, что ранее мужчина, предположительно похитивший картину Куинджи, задерживался за хранение наркотиков. Подозреваемый в хищении будет проверен на вменяемость и употребление запрещенных веществ.

По словам задержанного, он передал сверток с картиной знакомому и попросил хранить его в подвале. Мужчина, согласившийся оставить у себя похищенную картину заявил, что не знал, что находилось в свертке.

Продолжается установление других возможных участников преступного сговора, которые причастны к краже картины «Ай-Петри. Крым», которая произошла в воскресенье, 27 января.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по факту хищения произведения искусства было возбуждено уголовное дело.

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