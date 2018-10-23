Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен — выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) неотвратим. Об этом пишет ФАН.

— Думаю, что это неотвратимая перспектива и здесь не будет никаких отклонений от того, о чем заявлял президент Трамп, а также его помощник по нацбезопасности Джон Болтон, когда он был в Москве. Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят, — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению российского дипломата, главный вопрос в том, каким образом США уведомят РФ о выходе.

Российский дипломат высказал уверенность, что выход США из Договора нанесет системе международного контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения «мощнейший удар».

ДРСМД был подписан между СССР и США 8 декабря 1987 года. Согласно Договору, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не создавать такие ракеты в будущем.