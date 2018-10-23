Вашингтон отбросит договор — МИД РФ заявил о неотвратимости выхода США из ДРСМД

, 15:00 51

Российские дипломаты полагают, что выход Соединенных Штатов из договора нанесет мощнейший удар по системе международного контроля за вооружением.

Фото: Известия/ Павел Бедняков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен — выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) неотвратим. Об этом пишет ФАН.

 — Думаю, что это неотвратимая перспектива и здесь не будет никаких отклонений от того, о чем заявлял президент Трамп, а также его помощник по нацбезопасности Джон Болтон, когда он был в Москве. Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят, — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению российского дипломата, главный вопрос в том, каким образом США уведомят РФ о выходе.

Российский дипломат высказал уверенность, что выход США из Договора нанесет системе международного контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения «мощнейший удар».

ДРСМД был подписан между СССР и США 8 декабря 1987 года. Согласно Договору, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не создавать такие ракеты в будущем.

В случае выхода США из Договора, они смогут размещать свои ракеты в Европе. Россия, в свою очередь, вынуждена будет нацелить на них свои средства противоракетной обороны. Таким образом, США, выходя из договора, фактически делают страны Европы мишенями.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

16:31
Нибиру, Матрона и древние майя — кто и как предсказывает грядущий апокалипсис
16:24
Видео: люди Арашуковых забаррикадировались в особняке на Кавказе
16:14
Тысячи родителей стоят в очередях, чтобы записать детей в первый класс
16:03
Не обманешь: «Киберпонедельник» не заставил раскошелиться россиян
15:54
В театре «Содружество актеров Таганки» прокомментировали арест Ирины Усок
15:49
В деле Арашуковых появился новый задержанный
15:45
Спасатели РФ готовятся эвакуировать больного украинца в Керченском проливе
15:43
Аномальные морозы: Десятки человек погибли от холода в США
15:30
Подросток из Киргизии упал под поезд в московском метро
15:15
Были прокляты: Названы причины гибели туристов на перевале во главе с Дятловым
15:08
Видео: Пожар в торговом центре в Дагестане устранен
15:00
Вашингтон отбросит договор — МИД РФ заявил о неотвратимости выхода США из ДРСМД
14:51
Бывшую девушку хоккеиста Овечкина задержали в Москве
14:23
Военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Скальбии — видео
14:16
Звезда сериала «МУР есть МУР» арестована в США
14:15
«Спасайте Шуру»! : Фанаты певца намерены вылечить его от алкогольной зависимости
14:06
Фото: Лера Кудрявцева вспомнила молодость с Гошей Куценко
14:00
Один из похитителей фигуранта дела об убийстве Вороненкова задержан в Москве
13:54
США обманули ОАЭ, заявив об угрозе столкновения их спутника с российским
13:47
Родной дом Ельцина растащат на дрова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

23.10.2018

«Никто не понял Трампа» — экс-посол США о возможном расторжении ДРСМД

23.10.2018

Чем грозит всему миру разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама