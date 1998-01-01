Американская история ужасов: США через соцсети обвиняют Россию в нарушении ДРМСД

США в аккаунтах своих посольств в сопредельных с Россией странах начали распространять информацию о нарушениях ДРМСД. Сообщения на русском языке рассказывают о том, что ракета 9М729 может поражать цели на расстоянии 5500 километров, а значит РФ нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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Один из пунктов американских «страшилок» рассказывает о том, что указанная ракета может базироваться скрытно, и способна разрушить столицы европейских государств.

Кроме того, США отмечают, что Украина, Беларусь и Казахстан соблюдают подписанный договор.

Ранее Пятый канал сообщал, что США приостанавливают свое участие в ДРМСД со 2 февраля.