Лавров: Размещение в Европе американских установок — прямое нарушение ДРСМД

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Министр иностранных дел РФ на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о беспрецедентных мерах по сохранению Договора о ракетах средней и малой дальности.

Фото, видео: Пятый канал

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным завил, что размещение в Европе установок MK 41, пригодных для запуска ракет «Томагавк», является прямым нарушением США ДРСМД.

Министр доложил главе государства о беспрецедентных мерах по сохранению Договора, которые были «торпедированы» Белым домов, а в ответ Россия получила ультиматум, который противоречит духу и букве документа.

— Мы предложили по согласованию с министерством обороны беспрецедентные меры транспарентности, которые выходят далеко за рамки наших обязательств по этому договору, чтобы американцев убедить в том, что мы не нарушаем этот важнейший документ, — отметил Лавров.

Владимир Путин поручил Сергею Лаврову и министру обороны РФ Сергею Шоугу не инициировать новые переговоры по разоружению, пока до них не «созреют партнеры».

Ранее Пятый канал рассказывал о рассекречивании ракеты «Искандер» — 9М729 для сохранения ДРСМД. 

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