Глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным завил, что размещение в Европе установок MK 41, пригодных для запуска ракет «Томагавк», является прямым нарушением США ДРСМД.

Министр доложил главе государства о беспрецедентных мерах по сохранению Договора, которые были «торпедированы» Белым домов, а в ответ Россия получила ультиматум, который противоречит духу и букве документа.

— Мы предложили по согласованию с министерством обороны беспрецедентные меры транспарентности, которые выходят далеко за рамки наших обязательств по этому договору, чтобы американцев убедить в том, что мы не нарушаем этот важнейший документ , — отметил Лавров.

Владимир Путин поручил Сергею Лаврову и министру обороны РФ Сергею Шоугу не инициировать новые переговоры по разоружению, пока до них не «созреют партнеры».

Ранее Пятый канал рассказывал о рассекречивании ракеты «Искандер» — 9М729 для сохранения ДРСМД.