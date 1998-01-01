«Поступок лидера мощной державы» — В Совфеде поддержали решение Путина о приостановке участия в ДРСМД

, 14:59 Интервью 78

Сенатор Владимир Джабаров назвал заявление президента поступком лидера мощной державы, которая уважает себя.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров прокомментировал решение президента Владимира Путина временно приостановить участие России в ДРСМД.

Сенатор назвал поступок главы государства достойным для лидера мощной державы, которая уважает себя и свой народ.

— Мы убедились, что несмотря на все усилия РФ, всех наших делегаций пойти на поиск каких-то компромиссов с американцами, вести переговоры о возможном продлении этого Договора, о возможности сохранения этого Договора, они ни к чему не привели. Американцы практически пытались играть с нами в «кошки-мышки», грубо говоря — обмануть, — пояснил Джабаров.

О приостановке участия России в ДРСМД 2 февраля заявил Владимир Путин на совещании с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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