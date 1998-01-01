Младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, планируют выписать

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Ваня Фокин был найден живым спустя сутки после частичного обрушения жилого дома в результате взрыва бытового газа.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 86

Ваню Фокина, которого спасли из-под завалов частично обрушившейся десятиэтажки в Магнитогорске, могут выписать из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости отец мальчика Евгений Фокин.

Их вроде планируют выписать на следующей неделе. С 11 февраля нужно выходить на работу, если их выпишут позже, то придется брать отгул за свой счет, но на работе все понимают, — сказал Евгений.

Крохотный Ваня спал в детской кроватке, когда подъезд многоквартирного дома рухнул. Специалисты отмечают, что именно это спасло малыша. Кроме того, мальчик был тепло укутан, а место обрушения всю ночь обогревали тепловыми пушками. Ребенок пролежал под грудой железа и бетона 35 часов, прежде чем его нашли спасатели.

Вечером 1 января Ваню Фокина самолетом доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске малыш поправляется. Ваню Фокина уже перевели в обычную палату, он играет в игрушки и общается с мамой.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 86
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