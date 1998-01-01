Спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске малыш поправляется

, 15:51 Видео 58

Ваню Фокина уже перевели в обычную палату, он играет в игрушки и общается с мамой.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 84

Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин идет на поправку. Малыша уже перевели из реанимации в обычную палату. Сегодня в гостях у маленького пациента побывала глава Минздрава РФ. Вероника Скворцова пообщалась с мамой ребенка и врачами.

Одиннадцатимесячный Ваня, который 35 часов провел на морозе, сейчас ведет себя как самый обычный ребенок: он активный и очень улыбчивый. Хотя малыш еще и не ходит, он уже вполне уверенно стоит в кроватке. Словом, самое страшное позади. И, что примечательно, операция на ножке, которая пострадала больше всего, не понадобится.

— Мальчик сейчас уже веселенький, играет в игрушки, маме отвечает, начинает говорить первые слова. Ножка будет ровненькая, пальчики уже сейчас розовые, и пальчики все сохранны. Поэтому правая ножка будет такая же здоровенькая, как и левая, — рассказала министр.

В феврале малышу исполнится год. По словам Вероники Скворцовой, есть все шансы, что к своему дню рождения Ваня с мамой уже будут дома.

Взрыв бытового газа в одном из жилых домов в Магнитогорске произошел в канун нового года. Погибли 39 человек. Одиннадцатимесячный Ваня Фокин пролежал под завалами больше суток, его чудом нашли и вызволили спасатели. Пятый канал публиковал рассказ сотрудника МЧС Петра Гриценко, который достал мальчика из под обломков здания.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 84
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