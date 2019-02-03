Социальные сети заполонили посты, посвященные легендарному рэперу Децлу. Звезды и поклонники скорбят о смерти любимого музыканта, на песнях которого выросли.
— Децл жив! — пишут пользователи с разных концов смерти.
В память о Кирилле Толмацком юзеры даже создали новый хештег — #децлжив, под которым разместили уже почти тысячу публикаций.
Звезды почтили память артиста и выразили соболезнования родным и близким известного рэпера. Крид, L-ONE, Айза, Джиган разместили в Instagram посты, посвященные легендарному исполнителю.
instagram.com/iamgeegun
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Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом, благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться Хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню — Письмо. RIP Легенда 🙏🏽😔
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Соболезнования всем близким и друзьям. Пусть земля тебе будет пухом, Кирилл. Уйти, после концерта, в гримерке…
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Сколько бы лет не проходило между встречами Кир всегда меня узнавал, уважал и оч приятно общался. Как же ценна была наша последняя встреча когда он играл с детьми и подарил им печенье 🍪 Сегодня папа Децла выложил пост что Кирилла не стало 😭😭😭 КАК Всего 35 #Ижевск час ночи 🕐 остановка сердца Это наше детство. Эго концерты вызывали восхищения сам читал, сам сводил ❤️ #жизнь #децл #RIP
Поклонники не хотят верить, что их главный кумир умер всего в 35 лет. Twitter рэпера переполнили комментарии скорбящих фанатов.
Пермь — Ижевск. Живописные пейзажи России… pic.twitter.com/8vedEX5Jc7— Толмацкий Кирилл (@detslakaletruk) 2 февраля 2019 г.
— Не верю! Твои песни ассоциируются с беззаботной юностью. По-настоящему талантливый чувак и еще такой молодой.
— Как? Мне очень грустно. Покойся с миром. Спасибо за все! Уважал тебя и буду уважать всегда за то, что ты делал…
— Ты — целая эпоха для многих людей. Соболезнования близким и родным.
— Покойся с миром, брат. Вырос на твоих треках и всегда уважал тебя. Жаль не смог познакомиться с тобой, поговорить, хотя бы даже в интернете. Респект за твое творчество и вообще за все, что ты сделал.
Ранее Пятый канал сообщал, что из жизни ушел известный российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил отец музыканта Александр. онцертный директор музыканта Павел Беленец рассказал, что Децл выступал в Ижевске. Спустя полчаса после концерта у артиста остановилось сердце.