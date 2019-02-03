«Не может быть!» — Звезды и поклонники скорбят в сети о смерти рэпера Децла

, 11:30 532

Известие о смерти Кирилла Толмацкого шокировало фанатов. На своих страницах в соцсетях пользователи почтили память музыканта. Крид, L-ONE, Айза, Джиган принесли соболезнования родным Децла.

Фото, видео: instagram @juzeppejostko

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Умер рэпер Децл 11

Социальные сети заполонили посты, посвященные легендарному рэперу Децлу. Звезды и поклонники скорбят о смерти любимого музыканта, на песнях которого выросли.

— Децл жив! — пишут пользователи с разных концов смерти.

В память о Кирилле Толмацком юзеры даже создали новый хештег — #децлжив, под которым разместили уже почти тысячу публикаций.

Звезды почтили память артиста и выразили соболезнования родным и близким известного рэпера. Крид, L-ONE, Айза, Джиган разместили в Instagram посты, посвященные легендарному исполнителю.

instagram.com/iamgeegun

 
 
 
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Соболезнования всем близким и друзьям. Пусть земля тебе будет пухом, Кирилл. Уйти, после концерта, в гримерке…

Публикация от  L'ONE (@l_one_mars)

 
 
 
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Слишком рано, Кирилл. Покойся с миром 💔

Публикация от  A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam)

 
 
 
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Сколько бы лет не проходило между встречами Кир всегда меня узнавал, уважал и оч приятно общался. Как же ценна была наша последняя встреча когда он играл с детьми и подарил им печенье 🍪 Сегодня папа Децла выложил пост что Кирилла не стало 😭😭😭 КАК Всего 35 #Ижевск час ночи 🕐 остановка сердца Это наше детство. Эго концерты вызывали восхищения сам читал, сам сводил ❤️ #жизнь #децл #RIP

Публикация от  NL Екб Света Ananas (@svetasidananas)

Поклонники не хотят верить, что их главный кумир умер всего в 35 лет. Twitter рэпера переполнили комментарии скорбящих фанатов.

— Не верю! Твои песни ассоциируются с беззаботной юностью. По-настоящему талантливый чувак и еще такой молодой.

— Как? Мне очень грустно. Покойся с миром. Спасибо за все! Уважал тебя и буду уважать всегда за то, что ты делал…

— Ты — целая эпоха для многих людей. Соболезнования близким и родным.

— Покойся с миром, брат. Вырос на твоих треках и всегда уважал тебя. Жаль не смог познакомиться с тобой, поговорить, хотя бы даже в интернете. Респект за твое творчество и вообще за все, что ты сделал.

Ранее Пятый канал сообщал, что из жизни ушел известный российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил отец музыканта Александр. онцертный директор музыканта Павел Беленец рассказал, что Децл выступал в Ижевске. Спустя полчаса после концерта у артиста остановилось сердце.

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