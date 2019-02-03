Социальные сети заполонили посты, посвященные легендарному рэперу Децлу. Звезды и поклонники скорбят о смерти любимого музыканта, на песнях которого выросли.

— Децл жив! — пишут пользователи с разных концов смерти.

В память о Кирилле Толмацком юзеры даже создали новый хештег — #децлжив, под которым разместили уже почти тысячу публикаций.

Звезды почтили память артиста и выразили соболезнования родным и близким известного рэпера. Крид, L-ONE, Айза, Джиган разместили в Instagram посты, посвященные легендарному исполнителю.

instagram.com/iamgeegun

Поклонники не хотят верить, что их главный кумир умер всего в 35 лет. Twitter рэпера переполнили комментарии скорбящих фанатов.

— Не верю! Твои песни ассоциируются с беззаботной юностью. По-настоящему талантливый чувак и еще такой молодой.

— Как? Мне очень грустно. Покойся с миром. Спасибо за все! Уважал тебя и буду уважать всегда за то, что ты делал…

— Ты — целая эпоха для многих людей. Соболезнования близким и родным.

— Покойся с миром, брат. Вырос на твоих треках и всегда уважал тебя. Жаль не смог познакомиться с тобой, поговорить, хотя бы даже в интернете. Респект за твое творчество и вообще за все, что ты сделал.

Ранее Пятый канал сообщал, что из жизни ушел известный российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил отец музыканта Александр. онцертный директор музыканта Павел Беленец рассказал, что Децл выступал в Ижевске. Спустя полчаса после концерта у артиста остановилось сердце.