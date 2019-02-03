«Что он сделал для хип-хопа в свои годы?» — история жизни и творчества Децла

, 16:09 273

Кирилл Толмацкий скончался от остановки сердца 2 февраля после концерта в Ижевске.

Фото, видео: ВКонтакте @russianrastamafia

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Умер рэпер Децл 16

Кирилл Толмацкий, известный всем, кто рос в 90-е и 2000-е, как Децл, скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля, спустя полчаса после своего концерта в Ижевске. Вспоминаем, как начиналась и развивалась его карьера.

Кирилл родился 22 июля 1983 года в Москве, в семье Александра и Ирины Толмацких. Его отец в те годы уже подрабатывал диск-жокеем в московских ДК, а к моменту, когда мальчик подрос, он уже был серьезным продюсером.

ВКонтакте @Александр Толмацкий

Связи и богатство Александра Толмацкого предопределили судьбу Децла — в детстве он обучался в элитной «British International school», а затем уехал учиться в Швейцарию.

В Европе, по легенде, произошло эпохальное событие — Кирилл познакомился с рэп-музыкой. Как гласит предание, хип-хоп без конца слушал его сосед по общежитию, сын президента Замбии. И поначалу Толмацкого такая музыка раздражала. Он попросил отселить соседа, но, когда остался в тишине, понял, что скучает без рэпа.

По возвращению в Москву он с головой ныряет в хип-хоп — отращивает дреды, начинает танцевать брейк-данс, читать рэп и одеваться в соответствующем стиле. По очередной легенде, на уроках «брейка» он познакомился с Тимати и получил свое прозвище Децл из-за малого роста.

youtube.com

Первых успехов в рэп-игре Децл добивается в составе объединения «Bad B. Альянс», которое организует один из пионеров русского рэпа, ШЕFF, он же Влад Валов. Дебют юного исполнителя проходит не без участия отца — в 1998 году ШЕFF подписывает контракт с Александром Толмацким, продюсер всячески участвует в продвижении сына.

«Мой кумир» — рэпер ST о Децле

Серьезное публичное признание приходит к Децлу после выступления на Adidas Streetball Challenge в Москве, где Толмацкий зачитывает свой трек «Пятница». Позже композиция вошла на его первый альбом.

После того, как Децл появляется на обложке модного журнала «ПТЮЧ», его лицо начинают распознавать, а о наличии хип-хопа в России узнают не только преданные фанаты жанра. Настоящим прорывом стал дебютный альбом «Кто? Ты» 2000 года, на котором собраны сразу несколько культовых треков: «Вечеринка», «Слезы», «Кто? Ты», который вопрошал пользователей «Что ты сделал для хип-хопа в твои годы?».

Пластинка приносит Децлу бешенную популярность и известность, клипы находятся в ротации музыкальных каналов, постеры с Толмацким висят на стенах комнат по всей стране. Тогда же рэпер подписывает контракт с «Пепси» и становится лицом их новой рекламной кампании, а броский слоган «Пепси. Пейджер. MTV» превращается в знаковую фразу. Некоторые люди начинают говорить о «Поколении пепси», символом которого становится Децл.

Следом за «Кто ты?», следует второй хитовый релиз «Уличный боец», содержащий больше вызова и лирики о проблемах — самый популярный трек «Письмо» рассказывает о вымышленной истории девушки, которая живет в страхе перед агрессивными скинхедами.

После «Уличного бойца» карьера Децла идет на спад: он уходит из-под крыла отцовского лейбла, берет псевдоним Le Truk и выпускает в 2004 году альбом «Detsl aka Le Truk». Некоторые песни («Потабачим», «Легалайз») все еще набирают популярность, но хитового статуса уже не достигают.

Последующие альбомы интересуют уже только поклонников Толмацкого, в новых релизах он экспериментирует как со стилями, так и с лирикой, преодолевая образ рэпующего «золотого мальчика».

Публика вспоминает о существовании Децла в 2016-м — причиной становится не громкий релиз, а тяжба с коллегой по цеху, рэпером Бастой. Кирилл Толмацкий решил ответить на оскорбления от Басты иском в Басманный суд. Один иск превратился в несколько, между рэперами завязалась длительная тяжба, в которой победителем вышел Децл — суд обязал ростовского рэпера выплатить Толмацкому компенсацию и удалить оскорбительные высказывания из соцсетей.

Кроме музыки и скандалов Децл успел попасть на киноэкраны — в 2005 году в фильме «Продается дача» он играет рэпера Васю, в 2013-м ему достается главная роль в короткометражке «Рай по требованию», а в 2017-м его можно было заметить в телесериале «Закон каменных джунглей».

Если кинокарьера —скорее приятное дополнение к музыкальным достижениям Децла, то появления на телеэкранах стали полноценной частью его образа. В первую очередь, большой популярностью пользовались клипы Толмацкого, к примеру, «Вечеринка» — в ней присутствуют главные атрибуты хип-хоп культуры и юный Тимати.

Также Децл любил появляться в телепередачах — на шоу Андрея Малахова он устроил дискуссию с шовинистично настроенной молодежью.

А в 2001 году он прорвался на «Голубой огонек» — малоизвестный широкой публике рэп тогда шокировал, тем более, что Децл исполнил трек в дуэте с Иосифом Кобзоном.

Также Толмацкий отметился в культовом шоу ранних 2000-х «Последний герой», в котором он выживал на тропическом острове с другими звездами тех времен.

«Главный кулинар» — Николай Дроздов о Децле на проекте «Последний герой»

С взрослением Децл потерял статус «Голоса поколения», но не растерял самоиронии — в 2013 году в эфире «Вечернего Урганта» была показана пародия на «Вечеринку», в которой он тусовался с повзрослевшими коллегами и друзьями.

Вклад Децла в российский хип-хоп, который трудно отрицать, оценил Рома Жиган в своем документальном фильме «BEEF: история русского хип-хопа». Там Толмацкий появился вместе с другими «боссами» раннего русского рэпа: Лигалайзом, «Кастой» и прочими.

Относительно личной жизни рэпера, как это часто бывает со звездами, ходило много слухов. Один из самых устойчивых — ссора с отцом, продюсером Александром Толмацким, которая привела к разрыву сотрудничества, уходу с лейбла и отказу от оригинального имени «Децл» в пользу Le Truk. Слухи о ссоре отца и сына муссировались достаточно долго, пока сам Децл в интервью не обозначил — с отцом он не ругался, это просто «специфический стиль общения».

В личной жизни Кирилл был счастлив — в браке с моделью Юлией Толмацкой (Киселевой) у них родился сын Антоний, которого родители называли Тони. В день смерти Децла Юлия написала в своем Instagram короткую, но говорящую все фразу.

 
 
 
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Бог забрал любимого. RIP ◼️

Публикация от  Lapin avec la Lune… (@somamamori)

Кирилла Толмацкого не стало в ночь на 3 февраля — по предварительным данным, он умер спустя полчаса после своего концерта в Ижевске от остановки сердца.

— Что касается Децла как музыканта, я не помню ни одной песни, ни одного его рэпа. На мой взгляд, выдающимся музыкантом он не был, но как символ поколения, как человек, который одним из первых в нашей стране начал либертарианскую музыкальную пропаганду — таким он в памяти и останется, — сказал об ушедшем исполнителе Артемий Троицкий.

Пятый канал

С музыкальным критиком Артемием Троицким согласны немногие. Количество соболезнований, как от поклонников, так и от знаменитостей в интернете зашкаливает. Перед трагической новостью сдались даже оппоненты Децла - Баста и Тимати.

Ранее Пятый канал публиковал слова рэпера ST о Децле.

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