В Минздраве заявили о росте случаев заболевания раком в России

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России опубликовал пугающую статистику онкологических больных в России. В сообщении указывается, что на учете с подобными заболеваниями состоят более 3,6 миллиона россиян. За 2018 год было диагностировано 617 тысяч новых случаев заболеваний, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году.

— Для изменения ситуации необходимы качественные и количественные изменения онкологической службы — создание эффективной структурной модели онкологической службы и ее скорейшей функциональной интеграции в единое информационное поле , — приводит слова специалистов РИА Новости.

Также сообщается, что за последние годы процент выявления онкологии на ранних стадиях увеличился в несколько раз. Сейчас на эту долю приходится половина новых случаев заболевания.

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