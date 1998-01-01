В Минздраве заявили о росте случаев заболевания раком в России

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В 2018 году врачи диагностировали около 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, большинство из которых были выявлены на ранней стадии.

Фото, видео: © РИА Новости / Варвара Гертье, Пятый канал

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России опубликовал пугающую статистику онкологических больных в России. В сообщении указывается, что на учете с подобными заболеваниями состоят более 3,6 миллиона россиян. За 2018 год было диагностировано 617 тысяч новых случаев заболеваний, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году.

— Для изменения ситуации необходимы качественные и количественные изменения онкологической службы — создание эффективной структурной модели онкологической службы и ее скорейшей функциональной интеграции в единое информационное поле, — приводит слова специалистов РИА Новости.

Также сообщается, что за последние годы процент выявления онкологии на ранних стадиях увеличился в несколько раз. Сейчас на эту долю приходится половина новых случаев заболевания.

Ранее Пятый канал рассказывал, как российские знаменитости устроили флешмоб в День борьбы против рака.

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Комментарии

Степан Варфоломеев Сегодня, 8:12 #

Курильщиков становится все меньше, а больных раком и панкреатитом все больше. Получается, что алкоголь и табак тут ни при чем- эти две составляющие объявлены нашими врагами человеком с больным воображением. Наши деды и отцы и курили везде и выпивали. И послевоенное поколение доживает до 100 лет. Заболевшие раком не пили и не курили, а ели полуфабрикаты из заморозки- пельмени и котлеты, в которых вместо мяса соя с пальмовым маслом. Разрешили коммерсантам вместо ГОСТа всякие ТУ придумывать, вот и вымирают люди. Я не за курение, просто нужно мыслить трезво и проводить опросы правильно.

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