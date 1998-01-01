Петербургские транспортники отказались от иска «Метрострою»

, 10:52 45

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга отзывает свою судебную претензию от декабря 2018 года.

Фото: www.globallookpress.com

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга отказалась от своего иска к «Метрострою», сообщает ТАСС. Исковое заявление было подано в суд в декабре 2018 года, причиной значилось «неосновательное обогащение». Сумма иска, о котором идет речь, 46 миллионов рублей. Ходатайство об отмене иска уже внесено в материалы дела.

Вокруг сотрудничества властей Санкт-Петербурга и «Метростроя» сложилась непростая ситуация — в конце 2018 года работники компании объявили забастовку из-за невыплаты зарплат, а Федеральная налоговая служба обратилась в суд с просьбой признать «Метрострой» банкротом. Следом власти Северной столицы объявили, что расторгнут три из четырех контрактов, заключенных с компанией-строителем подземки. Общая сумма сделки, оказавшейся под угрозой составила 86,4 миллиарда рублей. Мотивация расторжения — срыв сроков, который вызван плохим планированием.

Теперь городские власти отказались от идеи взыскать с «Метростроя» 46 миллионов рублей в судебном порядке. Также поменялась точка зрения на контракты: 1 февраля действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что расторжение имеющихся договоров временно отложено. Компании предоставлено 10 дней, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в частности достигнуть соглашения с ФНС.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что спортсмены вручили автору доклада о допинге иск на шесть миллионов долларов.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:38
64-летний «Мистер Бин» заявил о временной приостановке карьеры
11:25
По факту пожара в «доме знаменитостей» в Москве заведено уголовное дело
11:13
IPhone XR подешевел в России
11:00
Трамп не исключает интервенции в Венесуэлу, Мадуро готов защищаться
10:52
Петербургские транспортники отказались от иска «Метрострою»
10:33
Погибшие при пожаре на Никитском бульваре были из разных квартир
10:22
«Все вспомнили, что выросли на Децле» — Глюкоза уличила шоу-бизнес в лицемерии
10:07
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с восточным Новым годом — видео
9:49
Сервис «Яндекс. Такси» стал наказывать водителей-нарушителей
9:38
Aurus объявил дату предзаказа двух новых авто для России
9:27
Marvel показал тизеры новых «Мстителей» и «Капитана Марвел»
9:15
Жители Норильска любуются полярным сиянием: небо окрасилось в зеленый цвет
8:56
Куда смотрит Меган Маркл: Принц Гарри снова стал выпивать
8:45
Землетрясение произошло в Иркутской области
8:35
Видео: первые огневые испытания двигателя для космического корабля Илона Маска
8:27
На пожаре в московском доме знаменитостей пострадала художница Елена Лаврека
8:25
«Горько, что смерть — лучший пиар-менеджер»: Рэпер Серега почтил память Децла
8:17
Прозрели: На Украине заговорили о «пустых обещаниях» по вхождению в ЕС и НАТО
8:06
Хабаровский УФСИН не раскрывает местонахождение Цеповяза
7:56
YouTube решил избавиться от кнопки «дизлайк»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама