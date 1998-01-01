Петербургские транспортники отказались от иска «Метрострою»

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга отказалась от своего иска к «Метрострою», сообщает ТАСС. Исковое заявление было подано в суд в декабре 2018 года, причиной значилось «неосновательное обогащение». Сумма иска, о котором идет речь, 46 миллионов рублей. Ходатайство об отмене иска уже внесено в материалы дела.

Вокруг сотрудничества властей Санкт-Петербурга и «Метростроя» сложилась непростая ситуация — в конце 2018 года работники компании объявили забастовку из-за невыплаты зарплат, а Федеральная налоговая служба обратилась в суд с просьбой признать «Метрострой» банкротом. Следом власти Северной столицы объявили, что расторгнут три из четырех контрактов, заключенных с компанией-строителем подземки. Общая сумма сделки, оказавшейся под угрозой составила 86,4 миллиарда рублей. Мотивация расторжения — срыв сроков, который вызван плохим планированием.

Теперь городские власти отказались от идеи взыскать с «Метростроя» 46 миллионов рублей в судебном порядке. Также поменялась точка зрения на контракты: 1 февраля действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что расторжение имеющихся договоров временно отложено. Компании предоставлено 10 дней, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в частности достигнуть соглашения с ФНС.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что спортсмены вручили автору доклада о допинге иск на шесть миллионов долларов.