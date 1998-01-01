Водитель, а также собственник автобуса, попавшего в аварию под Калугой, задержаны. Речь идет о грубом нарушении не только правил дорожного движения, но и перевозки пассажиров, возбуждены уголовные дела.

Автобус перевозил детей из города Ярцево в областной центр, но машина опрокинулась в кювет. На данный момент опознаны тела всех семи погибших. В числе жертв трое детей, еще 33 человека госпитализированы. Детали ужасного происшествия в видеосюжете.

Ранее Пятый канал публиковал список пострадавших в аварии под Калугой.