64-летний «Мистер Бин» заявил о временной приостановке карьеры

Британский комедийный актер Роуэн Аткинсон, больше известный как «Мистер Бин», сообщил неожиданную новость. Звезда опечалила фанатов заявлением о приостановке актерской карьеры.

— Я собираюсь заботиться о нашем ребенке — моем и моей подруги Луизы, чтобы дать ей возможность сосредоточиться на актерской карьере! — приводит слова артиста 7дней.ru.

Поклонники актера были огорчены, узнав неожиданное известие. Теперь как минимум год они не смогут видеть на экранах новые фильмы с участием любимого «Мистера Бина». Впрочем, это не первое внезапное заявление актера. Фанаты уже привыкли, что от их кумира можно ждать любых сюрпризов. Совсем недавно, в возрасте 62 лет, он решился снова стать отцом, причем матерью ребенка стала актриса Луиза Форд, которая младше артиста на целых 30 лет.

Ранее Пятый канал рассказал, что Константин Хабенский в третий раз стал отцом.