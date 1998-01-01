Трамп не исключил отправку американских войск в Венесуэлу

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В интервью CBS президент США рассказал также, что отказался встретиться с Николасом Мадуро, когда тот попросил об этом.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 66

Дональд Трамп не исключил отправку американских войск в Венесуэлу. Это следует из опубликованного в воскресенье, 3 февраля, интервью президента США телеканалу CBS. На вопрос, что может заставить его использовать военную силу в Венесуэле, Трамп ответил, что не хочет говорить об этом, однако это «несомненно, одна из возможностей».

Кроме того, президент США рассказал в интервью, что отказался встречаться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, когда тот просил о встрече «несколько месяцев назад», поскольку «процесс зашел слишком далеко».

— В то время я решил «нет», потому что в Венесуэле происходит много действительно ужасных вещей. Это была самая богатая страна из всех в той части мира, которая является очень важной. И теперь вы смотрите на бедность, вы смотрите на страдания, вы смотрите на преступления, и вы смотрите на все происходящее. Итак, я думаю, что процесс разворачивается — очень, очень большие, огромные протесты, — сказал Трамп.

Ранее, как сообщал Пятый канал, американский сенатор Линдси Грэм заявил, что в январе обсуждал с Трампом возможность применения военной силы в Венесуэле и президент США допускает такую возможность.

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности «переходного президента» до новых выборов. В тот же день его признали временным главой государства США и ряд стран Латинской Америки. Спустя три дня европейские страны, в числе которых Германия, Испания, Великобритания, Франция и Нидерланды заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Николас Мадуро не объявит досрочные выборы в течение восьми дней. Россия, Белоруссия, Иран, Турция Китай, Куба, Боливия, Никарагуа и Сальвадор поддержали законно избранного действующего лидера Венесуэлы.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 66
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