Россиян могут освободить от «поверочного рабства» со счетчиками воды

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В Росстандарте выступили с инициативой избавить собственников жилья от проверок приборов учета воды.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Росстандарте готовят законопроект, который освободит россиян от необходимости следить за корректностью работы счетчиков воды в квартирах.

Руководитель ведомства Алексей Абрамов в интервью «Российской газете» сообщил, что поправки в закон готовятся совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития. Предложение обещают внести в Госдуму в 2019 году.

В случае одобрения, понятие «поверочное рабство», то есть обязанность следить за своими счетчиками, уйдет в прошлое, а хозяин жилплощади должен будет лишь обеспечить доступ к приборам учета для специалистов.

Ранее Росстандарт запускал пилотный проект о централизованной проверке счетчиков в трех городах и встретил недопонимание со стороны собственников жилья. После этого проблему было решено устранять на законодательном уровне.

Ранее Пятый канал рассказывал о росте коммунальных платежей в российских регионах.

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