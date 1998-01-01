Россию обвинили в нарушении принципов ВТО

Россия устанавливает барьеры на пути экспорта американских товаров и услуг, что идет в разрез с правилами открытости рынков Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в отчете торгового представителя Соединенных Штатов.

По информации RT, Вашингтон намерен привлечь Москву к ответственности за действия в сфере торговли и инвестиций в рамках ВТО. В частности, недовольство вызывают правила локализации производства, ряд новых налогов и сборов, а также требования фитосанитарного контроля.

— Если США обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта, — указано в докладе.

Ранее Пятый канал сообщал, что мировая экономика потеряла полтриллиона долларов из-за торговых войн в 2018 году.