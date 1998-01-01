Банда из ломбарда: В Иркутске задержали подозреваемых в похищении человека

В Иркутске задержаны шестеро подозреваемых в похищении человека. Преступление было совершено в ноябре 2018 года. Тогда в квартиру потерпевшего вломились неизвестные, насильно выволокли его на улицу, затолкали в машину и отвезли в один из городских ломбардов. Там мужчину держали в подсобке пять дней.

— Злоумышленники оказывали на потерпевшего психологическое давление, ограничивали в еде и передвижении, чтобы тот отказался от прав на свою недвижимость. Опасаясь за жизнь, мужчина согласился выполнить эти требования, и уехал в другой город, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователям удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались шестеро молодых людей от 24-х до 27 лет. Во время обысков у них дома обнаружено огнестрельное и травматическое оружие. Все подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В настоящее время проверяется причастность некоторых из них к убийству двух приезжих из Средней Азии, которое произошло летом 2018 года.

Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям: «умышленное убийство», «похищение человека» и «вымогательство».

Ранее Пятый канал публиковал видео предполагаемых похитителей главного фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Украинского криминального авторитета Юрий Василенко со стрельбой захватили увезли в неизвестном направлении 10 января в Москве.