Беспечный ездок: Harley-Davidson представила электрические скутер и мопед

У законодателя мотоциклетной моды есть веские причины обратиться к новым технологиям. Финансовые результаты Harley-Davidson за 2018 год серьезно отличались от тех цифр, что прогнозировали аналитики, что привело к негативной реакции инвесторов. В результате на торгах ценные бумаги компании потеряли до 10% цены. Падение продаж в США длится уже четыре года, не лучшим образом для Harley-Davidson выглядит ситуация и на международном рынке — дали знать о себе пошлины Евросоюза и издержки торговых войн.

По мнению автора статьи в Business Insider, две передовых разработки компании помогут «вернуть в седло» фанатов, потерявших веру в бренд со 116-летней историей. Электроскутер интересен рядом любопытных деталей: батарейный блок находится снизу и, по словам представителей Harley-Davidson, может легко быть снят и установлен снова вручную, а для его зарядки подойдет любая домашняя розетка.

Также владельцам инновационного «харлея» не понадобится водительская лицензия для управления транспортным средством на электротяге. Кроме того, новинка отличается удлиненным седлом и, разумеется, полным отсутствием грохота ДВС — решающий аргумент как для любителей тихой езды, так и поборников экологии.

В свою очередь, электромопед Harley-Davidson внешне представляет собой гибрид горного велосипеда и мотоцикла. Пока что производитель держит в секрете технические характеристики своих передовых разработок, находящихся на стадии концепта. Что касается возможной стоимости, аналитики рассматривают скутер и мопед в качестве бюджетной альтернативы электробайку LiveWire, который уже доступен для предзаказа и обойдется покупателю в сумму около 30 тысяч долларов. Его продажи стартуют осенью 2019-го года в США и Западной Европе.

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