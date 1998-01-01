В крови Децла следов наркотиков не обнаружено

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Стали известны предварительные данные экспертизы крови Крилла Толмацкого, скончавшегося 3 февраля в Ижевске вскоре после своего выступления. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии, следов наркотических веществ в биоматериале рэп-исполнителя на обнаружено.

Ранее Пятый канал сообщал, что по факту смерти 35-летнего музыканта было дано заключение, согласно которому он скончался от сердечной патологии. Однако медики сразу оговорились, что видимых изменений в этом органе они не усмотрели. Кроме того, родственники Толмацкого утверждают, что Кирилл на сердце никогда не жаловался. Стандартная в подобных случаях процедура судебной экспертизы преполагает взятие анализов на присутствие в организме алкоголя и наркотических веществ.