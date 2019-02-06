В Новороссийске на перекрестке на огромной скорости столкнулись две легковушки.
От удара одна из них влетела в столб, зацепив по пути еще несколько машин. Их буквально раскидало по обочинам.
В результате пострадали по меньшей мере два человека. Один из них в тяжелом состоянии.
Чтобы достать людей из искореженных машин спасателям пришлось применять специальное оборудование.
Сейчас на месте работают бригады экстренных служб.
Ранее Пятый канал рассказывал о страшном ДТП во Владимирской области, в котором погибли три человека.