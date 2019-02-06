В Новороссийске на перекрестке на огромной скорости столкнулись две легковушки.

От удара одна из них влетела в столб, зацепив по пути еще несколько машин. Их буквально раскидало по обочинам.

В результате пострадали по меньшей мере два человека. Один из них в тяжелом состоянии.

Чтобы достать людей из искореженных машин спасателям пришлось применять специальное оборудование.

Сейчас на месте работают бригады экстренных служб.

Ранее Пятый канал рассказывал о страшном ДТП во Владимирской области, в котором погибли три человека.