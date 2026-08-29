Робот-пылесос стал уликой: житель Тайваня получил срок после слежки за женой

Мужчина использовал встроенную камеру бытового устройства, чтобы проверить подозрения в неверности супруги.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Житель Тайваня получил срок из-за слежки за женой
На Тайване мужчину приговорили к пяти месяцам тюрьмы за незаконную запись интимного видео своей супруги при помощи робота-пылесоса. Пара поженилась в 2021 году и жила вместе с родителями мужа, периодически приезжая в загородный дом. В сентябре 2023 года мужчина обнаружил там использованную зубную щетку и заподозрил избранницу в измене. Позднее записи с камер наблюдения показали, что незнакомец подвозил женщину к дому. Об этом сообщает South China Morning Post.
Чтобы проверить свои подозрения, мужчина удаленно подключился со смартфона к роботу-пылесосу. Изначально он собирался поговорить с супругой через встроенный микрофон, однако камера устройства запечатлела ее вместе с другим мужчиной. На записи женщина, в том числе переодевалась и ходила по дому обнаженной. Муж сохранил видео, а затем обратился в суд и взыскал с супруги и ее любовника кругленькую сумму за измену.
После этого женщина подала встречный иск. Она заявила, что супруг без ее разрешения записал интимные кадры и демонстрировал их другим людям. Суд признал мужчину виновным во вторжении в частную жизнь и незаконной записи. Помимо пяти месяцев заключения ему также назначили штраф.
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