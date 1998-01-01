Отец Децла впервые встретился с 14-летним внуком на прощании с рэпером — видео

, 14:32 Видео 1 155

Родственники, друзья и поклонники Кирилла Толмацкого простились с музыкантом в Москве.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Умер рэпер Децл 44

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий впервые увидел своего 14-летнего внука Антония на церемонии прощания с музыкантом 6 февраля в Москве.

По данным СМИ, Кирилл Толмацкий (настоящее имя Децла — прим. ред.) перестал общаться с отцом, когда тот ушел из семьи. Предположительно, по этой же причине рэпер не давал Толмацкому-старшему видеться с Антонием.

Как написал сам отец музыканта в обращении к сыну в Instagram, он неоднократно пытался помириться, однако все попытки были «сплошным провалом». По словам Александра Толмацкого, ему сложно ответить на вопрос, почему Децл «не сделал шаг навстречу».

Ранее Пятый канал вел прямую трансляцию прощания с рэпером из столичной Центральной клинической больницы. Похороны музыканта пройдут на Пятницком кладбище.

Тема:
Умер рэпер Децл 44
6 февр
Пугачева не пришла проститься с Децлом
6 февр
Прощание с Децлом в Москве — прямая трансляция
6 февр
«Сердце разрывается от любви и боли» — отец Децла рассказал о попытках помириться
6 февр
Посмертный клип Децла появился на YouTube
6 февр
Джаз, шампанское, — Децл рассказал в 2012-м, какие похороны он бы хотел
6 февр
Отец Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы
5 февр
Анна Калашникова призналась, что в юности была поклонницей Децла
5 февр
В крови Децла следов наркотиков не обнаружено
5 февр
«Меня будут слушать и через 20 лет»: Последнее интервью Децла — видео
5 февр
«Имеющий уши услышит»: Новый клип Децла выйдет в день похорон артиста

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:38
Соседи Ксении Башмет опровергли слухи о пожаре во время вечеринки
15:32
Как стать стилистом-имиджмейкером — секреты, лайфхаки, советы профессионалов
15:29
Украина покинула координационные структуры СНГ
15:24
Видео: Путин предложил продлить на год амнистию капиталов
15:16
Пугачева не пришла проститься с Децлом
14:55
«Мерзавки»: Кравец рассказала об издевательстве над 11-летней дочерью
14:48
Под завалами в «доме звезд» в Москве найден еще один погибший — СМИ
14:33
Тест: Это не Боб Марли! Или все-таки он?
14:32
Отец Децла впервые встретился с 14-летним внуком на прощании с рэпером — видео
14:24
Россия вошла в список «стран-трудоголиков» — видео
14:05
Видео: Беглов соболезнует родственникам студента, погибшего в Петербурге
13:54
Одноклассники придут на помощь даже тем, кто не в сети
13:47
Дмитрий Песков рассказал о требованиях к своему будущему преемнику
13:40
С космодрома Плесецк запущена ракета «Ярс»
13:31
По следам традиций: В Киеве объявили конкурс на новый герб
13:22
Жена Кокорина впервые пришла на судебное заседание по делу о драке
13:18
Лавров о «предложении» перезаключить ДРСМД: РФ будет действовать зеркально
13:05
Появилось видео из сгоревшей квартиры дочери Юрия Башмета
12:58
Бизнес в погонах: Сотрудников ГИБДД подозревают в торговле водительскими правами
12:39
По делу Арашуковых в розыск объявлены два топ-менеджера газовых компаний

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама