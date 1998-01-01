Отец рэпера Децла Александр Толмацкий впервые увидел своего 14-летнего внука Антония на церемонии прощания с музыкантом 6 февраля в Москве.

По данным СМИ, Кирилл Толмацкий (настоящее имя Децла — прим. ред.) перестал общаться с отцом, когда тот ушел из семьи. Предположительно, по этой же причине рэпер не давал Толмацкому-старшему видеться с Антонием.

Как написал сам отец музыканта в обращении к сыну в Instagram, он неоднократно пытался помириться, однако все попытки были «сплошным провалом». По словам Александра Толмацкого, ему сложно ответить на вопрос, почему Децл «не сделал шаг навстречу».

Ранее Пятый канал вел прямую трансляцию прощания с рэпером из столичной Центральной клинической больницы. Похороны музыканта пройдут на Пятницком кладбище.