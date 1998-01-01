Пугачева не пришла проститься с Децлом

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Примадонна российской эстрады не пришла на похороны музыканта, о смерти которого печалилась в сети.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Умер рэпер Децл 44

Алла Пугачева не пришла на церемонию прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким — настоящее имя исполнителя). Об этом сообщают Дни.ру. Траурное мероприятие прошло в столичной Центральной клинической больнице в среду, 6 февраля.

В последний раз увидеть артиста собрались члены семьи, друзья и поклонники музыканта. Почтить память легендарного рэпера пришли и коллеги Пугачевой — Аркадий Укупник и Сергей Крылов. Однако певица в ЦКБ так и не появилась.

Что стало причиной такого поведения знаменитой певицы, неизвестно. Узнав о скоропостижной смерти Кирилла Толмацкого, певица была шокирована. Она разместила в сети трогательный пост.

— Да что же такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел? — подписала публикацию звезда.

Примадонна всегда симпатизировала тогда еще начинающему рэперу, а ее внук Никита Пресняков дружил с Децлом до последнего дня. Артистке было тяжело пережить смерть известного музыканта. Возможно, Пугачева просто не нашла в себе силы увидеть его в последний раз.

Ранее Пятый канал показал прямую трансляцию прощания с Децлом в Москве.

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