Ушел из жизни известный российский рэпер Децл

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Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет.

Фото: www.globallookpress.com

Ушел из жизни известный российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил отец музыканта Александр.

— Кирилла больше нет… — написал известный продюсер.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Учился в Швейцарии, окончил в Москве British International School. Впервые он вышел на сцену на фестивале Adidas StreetBall Challenge в российской столице. А после ему удалось попасть на обложку журнала «ПТЮЧ». Это стало началом невероятного взлета популярности музыканта.

В 2000-е Децл прославился альбомом «Кто ты?». Был выпущен тираж более миллиона копий. Самыми популярными хитами стали такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь», благодаря которым артист завоевал бешеную популярность. Песни крутились по всем радиостанциям и музыкальным телеканалам.

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