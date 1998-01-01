Задержана банда фальшивомонетчиков из 30 человек — ФСБ России

, 10:05 Видео 382

Операция по задержанию членов банды проводилась совместно с силами МВД.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД задержали 30 членов банды фальшивомонетчиков. Операция проводилась сразу в столичном регионе и в Дагестане.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, преступное сообщество орудовало в 20 регионах РФ.

— Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел на территории столичного региона и Республики Дагестан пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого изготавливали и сбывали высококачественные поддельные денежные знаки Центрального банка Российской Федерации. Задержаны 30 участников организованного преступного сообщества, — сообщили в ЦОС ФСБ.

В настоящее время проверяется причастность фальшивомонетчиков к финансированию террористических организаций.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России растет число фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей. Их не гнушаются печатать даже на обычном принтере.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

11:25
Видео: алкоголь изменил первую гражданскую жену Охлобыстина до неузнаваемости
11:19
Бензин на частных АЗС чаще всего не соответствует нормам — Роскачество
11:10
Грабитель, похожий на Терминатора, ограбил АЗС в Подмосковье
10:43
Гуманитарный конвой России и ООН прибыл в сирийский лагерь беженцев «Рукбан»
10:27
На Пятом канале акция День Добрых Дел для Коли Бурова
10:21
«Я родилась!» — Аните Цой исполнилось 48 лет
10:05
Задержана банда фальшивомонетчиков из 30 человек — ФСБ России
9:59
Создатели «Симпсонов» анонсировали выход новых серий
9:49
Эммануил Виторган впервые показал 11-месячную дочь — фото
9:44
Хиллари Клинтон назвала решение о выходе США из ДРСМД «подарком» Путину
9:42
Более десяти человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде — видео
9:29
Япония добровольно отказалась от фразы «незаконная оккупация Курил»
9:15
Electronic Arts признали провал Battlefield V
8:57
Ленивец, фламинго и фалафель. Эмодзи, которые будут популярны в 2019 году—видео
8:50
Момент обрушения фасада жилого дома в Саратове попал на видео
8:43
Военный эксперт напомнил о способе вернуть США к переговорам по ДРСМД
8:37
Toyota анонсировала новую Corolla для российского рынка
8:31
Экс-солистка группы SЕRЕВRО взбудоражила сеть жарким фото
8:25
Депутаты собираются «ликвидировать» российские дачи
8:15
Видео: Серьезный пожар произошел у автовокзала в Челябинске

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама