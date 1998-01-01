Сотрудники ФСБ России совместно с МВД задержали 30 членов банды фальшивомонетчиков. Операция проводилась сразу в столичном регионе и в Дагестане.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, преступное сообщество орудовало в 20 регионах РФ.

— Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел на территории столичного региона и Республики Дагестан пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого изготавливали и сбывали высококачественные поддельные денежные знаки Центрального банка Российской Федерации. Задержаны 30 участников организованного преступного сообщества, — сообщили в ЦОС ФСБ.

В настоящее время проверяется причастность фальшивомонетчиков к финансированию террористических организаций.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России растет число фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей. Их не гнушаются печатать даже на обычном принтере.