Сотрудники ФСБ России совместно с МВД задержали 30 членов банды фальшивомонетчиков. Операция проводилась сразу в столичном регионе и в Дагестане.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, преступное сообщество орудовало в 20 регионах РФ.
В настоящее время проверяется причастность фальшивомонетчиков к финансированию террористических организаций.
Ранее Пятый канал сообщал, что в России растет число фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей. Их не гнушаются печатать даже на обычном принтере.