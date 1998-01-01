МИД РФ предостерег Запад от военного вмешательства в Венесуэле

Россия предостерегла США и союзников от силового сценария решения венесуэльского кризиса. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что применение силы станет «катастрофическим сценарием».

— Москва серьезно предостерегает Запад от авантюрных замыслов по силовому сценарию, — приводит слова дипломата РИА Новости.

Рябков также сообщил, что Россия рассчитывала на подключение к работе контактной группы по Венесуэле, однако предложение было отклонено.

Власти США неоднократно намекали на возможность отправки в Боливарианскую Республику военного контингента. В свою очередь, законный президент страны Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы будут защищать свою родину с оружием в руках.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Венесуэле перехватили крупную партию американского оружия. В тайнике оказались автоматические винтовки, боеприпасы, а также снаряжение, радиоантенны и телефоны.