Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян останется под арестом до 9 мая

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну до 9 мая, сообщает 78.ru. Адвокат просил о переводе подзащитного под домашний арест, но суд оставил бывшего чиновника в СИЗО.

В отношении Оганесяна возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «получение взятки в особо крупном размере».

Оганесян обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета Петербурга на возведение футбольной арены на Крестовском острове. Подозреваемый находится под стражей с 2016 года, он признал свою вину и заключил сделку со следствием. По предварительным данным, миллионы рублей были похищены в 2014 году через фирмы-однодневки при заключении договора по поставке видеотабло для стадиона.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Мосгорсуд вдвое увеличил срок наказания бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, осужденному за хищение бюджетных денег при реставрации объектов культуры.