PR-менеджер Александра Реввы Анастасия Ханхонкова прокомментировала обвинения поклонников Децла в смерти рэпера, основанные на шутке 15-летней давности.

По словам представителя юмориста, Александр ничего не знает как о гневных комментариях, которые на него обрушили, так и об угрозах.

— Шутят зло, бывает… Но это не значит, что кто-то кому-то желает зла. Зачем это раздувание просто? Зачем, действительно, об этом говорить? Произошла трагедия. Зачем ее перемусоливать? Человек умер, его не вернуть, к сожалению, — пояснила Ханхонкова.

Ранее Пятый канал рассказывал о гневной реакции фанатов Децла, которые обвинили Ревву в смерти рэп-артиста.