В Минобороны РФ ознакомились с содержанием ноты Госдепартамента США о приостановлении участия Вашингтона в Договоре о ликвидации их ракет средней меньшей дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него. Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в связи с этим США предъявлен ряд условий относительно ДРСМД.
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При этом Вашингтон не стремился устранять свои нарушения по ДРСМД.
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В связи со сложившейся ситуацией «Минобороны РФ предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения:
— развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk;
— ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности;
— уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».
В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты, добавил Конашенков.
Ранее Пятый канал приводил мнение президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, который рассказал о способе вернуть США к переговорам по ДРСМД.