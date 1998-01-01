В Минобороны РФ ознакомились с содержанием ноты Госдепартамента США о приостановлении участия Вашингтона в Договоре о ликвидации их ракет средней меньшей дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него. Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в связи с этим США предъявлен ряд условий относительно ДРСМД.

— Российское военное ведомство категорически отвергает необоснованные утверждения о нарушении Россией своих обязательств по данному договору , — сказал Конашенков, подчеркнув, что со стороны США не было приведено никаких доказательств.

При этом Вашингтон не стремился устранять свои нарушения по ДРСМД.

— США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД, и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением , — отметил Конашенков.

В связи со сложившейся ситуацией «Минобороны РФ предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения:

— развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk;

— ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности;

— уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».

В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты, добавил Конашенков.

Ранее Пятый канал приводил мнение президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, который рассказал о способе вернуть США к переговорам по ДРСМД.