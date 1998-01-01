Макрон прогнулся: Франция выступит против «Северного потока—2»

Франция намерена поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, что фактически будет означать ее отказ от реализации проекта газопровода «Северный поток—2». Такой прогноз опубликовала немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительстве Пятой республики.

По данным собеседников издания, российский проект таит в себе «стратегические проблемы» для европейцев.

— Мы не хотим усиливать нашу зависимость от России, и тем самым наносить ущерб интересам стран ЕС, таким как Польша и Словакия , — заявили источники.

Польша давно стремится превратить свою территорию в американский плацдарм — как экономический, так и военный, а голос Словакии в Брюсселе не так уж громко и звучит. Но Франция, находящаяся в тесном тандеме с Германией, внезапно решила пошатнуть этот стратегический союз. Ведь канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла о своей поддержке «Северного потока — 2», и не из-за большой симпатии к России. Германия нуждается в газе из-за будущего отказа от угля и атома.

Более того, сам президент Франции Эммануэль Макрон не далее как летом 2018 года выразил несогласие со словами американского коллеги Дональда Трампа, который заявил о зависимости Германии от России из-за поставок газа. Макрон также указал, что страны НАТО самостоятельно принимают решения по таким проектам как «Северный поток—2».

Газовая директива Евросоюза — основополагающий документ, который определяет ключевые принципы регулирования рынка газа в Европе через трубопроводы, находящиеся за пределами сообщества. Голосование по поправкам в директиву состоится в пятницу, 8 февраля.

В случае, если Париж поддержит поправки к Газовой директиве ЕС, то его голос навряд ли будет заметным на фоне поддержки Берлина, пишет «Экономика сегодня».

Ранее Пятый канал сообщал, как США снова стараются помешать строительству «Северного потока—2».