Аномальные морозы: Десятки человек погибли от холода в США

Уже более 20 человек погибли от сильных морозов и снегопадов на западе США. Новые жертвы арктического холода обнаружены в штатах Иллинойс, Висконсин, Мичиган и Айова. Тела нескольких мужчин нашли рядом с их собственными домами. Одна из пострадавших замерзла прямо в собственной квартире: у нее сломался термостат.

Необычно низкие температуры опустились до экстремальных отметок. Рекорд установлен в Миннесоте — минус 48 градусов. Парализовано транспортное сообщение, закрылись многие магазины, люди стараются без крайней необходимости не выходить на улицу. Для тех, у кого дома нет, открыты пункты обогрева.

Пораженные необыкновенно холодной погодой американцы выкладывают в сеть ролики, подтверждающие аномальность происходящего. Одни демонстрируют наледь в микроволновке, другие специально выставляют на мороз мокрую одежду, которая естественно мгновенно застывает. Кто-то наблюдает, что происходит при низкой температуре с яйцами и мыльными пузырями. Уже сегодня, 1 февраля, по прогнозам, столбики термометров поползут вверх, но холод пока все равно будет удерживать позиции.

Ранее Пятый канал рассказал, что Москву накрыл ледяной дождь после мощного снегопада. В четверг, 31 января, на дорогах был страшный гололед. Столица встала в многокилометровых пробках.