Аномальные морозы: Десятки человек погибли от холода в США

, 15:43 Эфирная новость 71

Новые жертвы арктического холода обнаружены в штатах Иллинойс, Висконсин, Мичиган и Айова.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com

Тема:
Погода 3566

Уже более 20 человек погибли от сильных морозов и снегопадов на западе США. Новые жертвы арктического холода обнаружены в штатах Иллинойс, Висконсин, Мичиган и Айова. Тела нескольких мужчин нашли рядом с их собственными домами. Одна из пострадавших замерзла прямо в собственной квартире: у нее сломался термостат.

Необычно низкие температуры опустились до экстремальных отметок. Рекорд установлен в Миннесоте — минус 48 градусов. Парализовано транспортное сообщение, закрылись многие магазины, люди стараются без крайней необходимости не выходить на улицу. Для тех, у кого дома нет, открыты пункты обогрева.

Пораженные необыкновенно холодной погодой американцы выкладывают в сеть ролики, подтверждающие аномальность происходящего. Одни демонстрируют наледь в микроволновке, другие специально выставляют на мороз мокрую одежду, которая естественно мгновенно застывает. Кто-то наблюдает, что происходит при низкой температуре с яйцами и мыльными пузырями. Уже сегодня, 1 февраля, по прогнозам, столбики термометров поползут вверх, но холод пока все равно будет удерживать позиции.

Ранее Пятый канал рассказал, что Москву накрыл ледяной дождь после мощного снегопада. В четверг, 31 января, на дорогах был страшный гололед. Столица встала в многокилометровых пробках.

Тема:
Погода 3566
1 февр
МЧС порекомендовало москвичам натереть подошвы песком и взять палку с шипами
31 янв
Транспортный коллапс в Москве: дождь после снегопада привел к страшному гололеду
31 янв
Припаркованные авто при сбросе снега с крыш защищают матрасами в Петербурге
31 янв
Морозы в США бьют рекорды 35-летней давности — видео
29 янв
Крыши сразу двух домов обрушились под тяжестью снега в Волгоградской области
29 янв
Очередной снежный циклон надвигается на Центральную Россию
29 янв
Лопату не убираем: Синоптики обещают холодный и снежный март
29 янв
Видео: Смертоносные и разрушительные снегопады обрушились на Россию
28 янв
Видео: Непогода на юге Англии проверяет пилотов на профпригодность
28 янв
Видео: Сильнейшие снегопады бушуют в российских регионах

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:24
Видео: люди Арашуковых забаррикадировались в особняке на Кавказе
16:14
Тысячи родителей стоят в очередях, чтобы записать детей в первый класс
16:03
Не обманешь: «Киберпонедельник» не заставил раскошелиться россиян
15:54
В театре «Содружество актеров Таганки» прокомментировали арест Ирины Усок
15:49
В деле Арашуковых появился новый задержанный
15:45
Спасатели РФ готовятся эвакуировать больного украинца в Керченском проливе
15:43
Аномальные морозы: Десятки человек погибли от холода в США
15:30
Подросток из Киргизии упал под поезд в московском метро
15:15
Были прокляты: Названы причины гибели туристов на перевале во главе с Дятловым
15:08
Видео: Пожар в торговом центре в Дагестане устранен
15:00
Вашингтон отбросит договор — МИД РФ заявил о неотвратимости выхода США из ДРСМД
14:51
Бывшую девушку хоккеиста Овечкина задержали в Москве
14:23
Военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Скальбии — видео
14:16
Звезда сериала «МУР есть МУР» арестована в США
14:15
«Спасайте Шуру»! : Фанаты певца намерены вылечить его от алкогольной зависимости
14:06
Фото: Лера Кудрявцева вспомнила молодость с Гошей Куценко
14:00
Один из похитителей фигуранта дела об убийстве Вороненкова задержан в Москве
13:54
США обманули ОАЭ, заявив об угрозе столкновения их спутника с российским
13:47
Родной дом Ельцина растащат на дрова
13:40
Точно в срок — военные пробили протоку в оползне на реке Бурея

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама