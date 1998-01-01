ФАС начала масштабное расследование эквайринга в России

Федеральная антимонопольная служба впервые начала масштабное расследование эквайринга в России, то есть оплаты с помощью банковских карт.

Деньги с пластика между покупателем и продавцом на самом деле проходят по цепочке посредников: там есть банк, который выпустил вашу карту, есть банк, который предоставляет эквайринг продавцу, есть платежный оператор.

В Евросоюзе комиссия за все — меньше половины процента, у нас 2-3%, а кое где и 5%, которые президент накануне назвал «квазиналогом».

Если его снизить — изменятся ли цены — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что депутаты потребовали ФАС проверить торговые сети на сговор после роста цен.