Эксперты раскрыли «выгоду» военных конфликтов для США

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Америка имеет приличный доход от войн, уверены политологи.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 74

США всегда зарабатывали на войнах. Будь то Первая мировая война или гражданская — попытка свержения власти в Венесуэле. Об этом в разговоре с изданием «Экономика сегодня» заявили ряд экспертов.

Так, по мнению первого зампредседателя комитета по делам СНГ Константина Затулина, нынешняя политика президента Америки Дональда Трампа подчиняется простому принципу: демократии долгие войны не выгодны. Именно по этой причине он вывел войска из Сирии и Афганистана, поскольку страна в них увязла, а политические выигрыш от таких конфликтов практически нулевой. А вот демонстрация «торжества демократии» в Венесуэле пойдет Трампу на руку. К тому же позднее правительство США обретет «ручного президента» Боливарианской республики.

Затулин отметил, что впервые страна почувствовала финансовую пользу от войн в 1914–1918 годах. Тогда американская экономика находилась на подъеме.

— В ходе конфликта Штаты предоставили воюющим державам займов на 1,9 миллиарда долларов. Под лозунгами помощи союзникам американцы скупали их долговые обязательства перед Великобританией и Францией, а также выдавали кредиты, — говорится в публикации.

Однако основу экономический мощи Америка заложила во время Второй мировой войны, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

— С тех пор войны стали неотъемлемой частью политики США — главным образом для продвижения интересов транснациональных корпораций. Вторжение в Ирак и присутствие Штатов в 2001 году — ярчайший тому пример, — аргументировал Васильев.

В 1943 году в США буквально «лилось» иностранное золото. Европа старалась обезопасить золотой запас и вывозила его в хранилища Форт-Нокса. В результате там разместился стратегический драгметалл Польши. Подобная ситуация сложилась и с Францией, и с Бельгией и частично с Нидерландами. Вернуть свое золото удалось лишь Франции.

Ранее Пятый канал сообщал, что Америка вновь выступила за отставку действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тема:
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