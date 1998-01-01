Крестный отец принца Гарри породнится с Меган Маркл

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Герцог Сассекский определился с выбором крестного для своего первенца.

Фото: ВКонтакте @meghan_markle

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 88

Принц Гарри решил сделать крестным отцом своего первенца друга королевской семьи — Марка Дайера. Именно он является крестным и самого Гарри. Об этом сообщает Дни.ру.

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По информации издания, герцог Сассекский и Марк Дайер очень дружны. В свое время Дайер вытащил юного принца из многих жизненных передряг, поскольку его отец, принц Чарльз, практически не интересовался младшим сыном. Например, он помог Гарри побороть наркотическую зависимость от марихуаны.

Теперь общественность полагает, что решение с кандидатурой Марка Дайера на роль крестного — это своего рода благодарность за многолетнюю дружбу. В свою очередь, приближенные к монаршей семье уже долгие годы подозревают, что принца и Дайера на самом деле связывает нечто большее, чем просто дружба. На такие домыслы их наводит тот факт, что мужчины слишком сильно похожи друг на друга. Так что вполне возможно, что Гарри на самом деле сын Марка Дайера, а не принца Чарльза. 

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Ранее Пятый канал сообщал, что будущий малыш Меган Маркл и принца Гарри может стать самым «крупным» в королевской семье.

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