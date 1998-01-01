Москва вряд ли согласится на ввоз радиоактивных материалов из КНДР в РФ

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Об этом заявил Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Фото: twitter @kimjongunrussia

Тема:
Саммит США — КНДР в Сингапуре 31

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в субботу, 9 февраля, анонсировал поездку главы северокорейского государства в Москву. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. По словам российского дипломата, визит Кем Чен Ына в Россию стоит под номером один в двусторонней повестке, так как у обеих стран есть взаимная заинтересованность в этой встрече. При этом пока неизвестно, когда точно состоится данный визит.

— Конкретные дата и место встречи, а также программа визита пока не определены, в должное время этим надо будет заниматься, — сказал дипломат.

Между тем, ожидается, что одним из вопросов, который будет поднят в ходе встречи лидеров двух стран — утилизация радиоактивных материалов с военных ядерных объектов КНДР. Как заявил Мацегора, Москва вряд ли согласится на ввоз опасных отходов на свою территорию.

Ранее Пятый канал сообщал, что США и КНДР договорились о месте и встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом в своем Twitter написал американский президент. Стороны пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.

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