Ким Чен Ын отправился на бронепоезде во Вьетнам на встречу с Трампом

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На трассе от китайской границы до Ханоя, по которой лидер КНДР собирается ехать на автомобиле, предпринимаются беспрецедентные меры безопасности.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Саммит США — КНДР в Сингапуре 32

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал в субботу, 23 февраля, на своем бронепоезде из Пхеньяна в Ханой, где 27–28 февраля запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Сhannel News Asia, ожидается, что во Вьетнам лидер КНДР проедет на бронепоезде через Китай до приграничной станции Донг Данг, а затем преодолеет путь в 170 километров до вьетнамской столицы на автомобиле.

В связи с этим во Вьетнаме предпринимаются беспрецедентные меры по блокированию всего движения вдоль обычно оживленной трассы с 6:00 до 14:00 26 февраля. Сотрудники службы безопасности и военные уже сейчас проверяют всех заходящих на станцию ​Донг Данг и не разрешают никому фотографировать или снимать что-либо в этом районе.

Как ранее сообщал Пятый канал, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июля 2018 года в Сингапуре. По итогам саммита был подписан исторический документ, в котором стороны обязуются объединить усилия для достижения мира на Корейском полуострове, а также продолжать работу в направлении полной его денуклеаризации.

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