Южная Корея одобряет планы саммита Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Yonhap.

— Мы ожидаем, что этот саммит КНДР — США станет поворотным пунктом в установлении прочного мира на Корейском полуострове, — приводит Yonhap слова источника из администрации президента Южной Кореи.

По итогам переговоров Трампа с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, на конец февраля была намечена встреча американского президента с лидером КНДР. Прежде Трамп стал первым главой Белого дома, который встретился с руководителем Северной Кореи — это произошло на сингапурском саммите в июне 2018-го.

Ранее Пятый канал рассказывал о поворотном моменте во внутрикорейских отношениях: в официальном документе Южная Корея впервые не назвала КНДР врагом.