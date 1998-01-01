Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в развернутом интервью для программы «Известия. Главное» затронул ряд важных тем, в том числе взаимоотношения нашей страны с ЕС, опасность разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), причины кризиса в Венесуэле и многие другие. Встреча с постпредом произошла в Брюсселе, как раз накануне Дня дипломатического работника.

Евгений Гусев, ведущий: Сейчас все внимание приковано к Венесуэле. 7 февраля в Уругвае начала работу объединенная группа. Работу, инициировал в том числе Евросоюз (ЕС). Насколько дипломатам удастся урегулировать ситуацию?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Сама история появления на свет международной контактной группы довольно необычная. Впервые эта идея была вброшена ЕС еще в октябре прошлого года. Задолго до нынешнего обострения внутриполитического кризиса в Венесуэле и появления самозваного временного президента. Тогда она просто, так сказать, как вариант международного содействия по регулированию ситуации. Параллельно, где-то в середине января группа латиноамериканских стран и в первую очередь Мексика и Уругвай выступили с параллельной инициативой «предание регионального характера международным усилиям по содействию, преодолению политического кризиса в Венесуэле». Объединяло эти две инициативы, пожалуй, только одно — непринятие вооруженного варианта развития событий, применение силы и так далее. В то же время по остальным аспектам, цели несколько различались. Если латиноамериканцы высказывались за то, чтобы содействовать диалогу, между различными политическими силами самой Венесуэлы, то вот европейская, как говорится «составляющая» этой затеи концентрировалась больше на содействии и скорейшем проведении новых досрочных выборов. Затем наступил этап, когда пытались эти две инициативы соединить, поженить. До конца это не могло получиться, но какие-то точки соприкосновения были. И вот, 7 февраля в городе Монтевидео (столице Уругвая), собрались представители восьми стран Евросоюза и четырех стран Латинской Америки. Сопредседателем были — Федерика Могерини от ЕС и минотдел Уругвая. На свет появилось «коммюнике» такое больше ориентированное на реализацию надежд на досрочные выборы.

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Евгений Гусев, ведущий: Это речь идет о досрочных выборах президента?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Нет, не парламентские. Хотя высказываются некоторыми странами, некоторыми политическими деятелями идеи на счет того, что «провести все выборы с чистого листа» — парламентские и президентские. О реакции сторон венесуэльского конфликта тут пока с учетом разницы по времени говорить, наверное, несколько преждевременно. Но, посмотрим, удастся ли участникам этой затеи с международной контактной группой, внести позитивный вклад. Учитывая, что по крайней мере в европейской части, там представлены как раз те страны, которые не так давно выдвигали ультиматум семидневный официальным властям Венесуэлы и которые, после того, как Мадуро и его правительство этот ультиматум, как и следовало ожидать, проигнорировали. Они признали Хуано Гуайдо временным президентом.

Страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Евгений Гусев, ведущий: Я слышу скепсис в ваших словах.

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Наверное, для этого есть некоторые основания.

Евгений Гусев: Интересно заявление Эммануэля Макрона, который выпустил у себя ситуацию из-под контроля, я имею ввиду тех же «желтых жилетов», а тем не менее дает советы другому государству и откровенно призывает того же Гуайдо. Кто дает ему такое право и почему Макрон так активно вмешивается в политику других государств?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Это вопрос риторический. Не только он, но и другие лидеры. Например, когда от имени ЕС начинает выступать представитель Великобритании, который одной ногой, как говорится «наружу». То это тоже довольно странно выглядит. Что касается «желтых жилетов», они, я так понимаю, еще доставят немало хлопот официальному Парижу, да и не только. Последнее, что я слышал это то, что они собираются трансформироваться в некую политическую партию и выступить на предстоящих в мае выборах в Европейский Парламент, в качестве самостоятельной политической силы.

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Евгений Гусев, ведущий: Насколько это угрожает действующим властям Франции?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Я думаю, что в принципе следующий состав Европейского парламента заметно более «пестрый», чем нынешний. «Пестрый» — по политической окраске.

Евгений Гусев, ведущий: Вы говорите об этом с оптимизмом или с пессимизмом?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Применительно к России, в принципе наша позиция ведь всегда заключалась в том, что мы заинтересованы в ЕС как в стабильном надежном партнере. Даже сегодня, несмотря на все отрицательные моменты в наших отношениях, которые делают эти отношения ненормальными, на «заморозке» разного рода двусторонних форматов по инициативе ЕС, на рестрикции, которые они именуют санкциями. Несмотря на это, ЕС сегодня остается крупнейшим торгово-экономическим партнером нашей страны. Пусть не 48% как было недавно, а 43%. Но тем не менее, он на первом месте. И как источник иностранных инвестиций тоже. Так что мы заинтересованы в стабильном едином Евросоюзе. Нам их внутренние разборки совершенно не на пользу. И самое главное в самостоятельном принятии решений, чтобы ЕС думал все-таки об интересах европейцев, а не о крепости трансатлантической сцепки.

Евгений Гусев, ведущий: Чем можно объяснить солидарность ЕС в отношении Венесуэлы, это в какой-то степени выверенная позиция европейцев или связана с тем, что им подсказывают из-за океана?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Я бы не переоценивал такое вот уж мощное единство ЕС на этом треке. По целому ряду сюжетов, как известно ЕС, страны ЕС они не достигли, видимо, не в состоянии достичь полного единства. Характерный пример — признание Косово. Позиция Вашингтона, она понятна, позиция большинства стран ЕС понятна, но тем не менее пять из 28 как не признали Косово, так и не собираются признавать.

Евгений Гусев, ведущий: Еще одна важная новость последнего времени — приостановка Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в Европе этот факт вызывает глубокую озабоченность. Что так расстраивает страны Европейского союза?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: ДРСМД в качестве примера могу сослаться. Да, конечно, Европа как в 87-м году, так и сегодня, главный бенефициар этого договора. Это заключается… причина очень простая — это география. Ведь ракеты средней дальности американские, которые были размещены в Европе, именно они в первую очередь представляли непосредственную угрозу для нашей страны, в ту пору Советского союза. И соответственно наши ответные действия с размещением ракет средней дальности опять-таки на европейском театре военных действий. Вот именно это противостояние и осознание той угрозы международного мира и безопасности — это и привело к переговорам, завершившимся подписанием соглашения Договора о ликвидации этого класса ракет. Естественно, публично все страны Европы, не было ни одной страны, было одно заявление из Варшавы, но и его потом дезавуировали, насчет того, что хорошо, чтобы американские ракеты были размещены в Польше. Все выступали за сохранение ДРСМД, но когда дело дошло до голосования по российскому проекту по резолюции генеральной ассамблеи ООН, то страны члены НАТО, все единогласно поддержали американскую позицию, что в развале ДРСМД виновата Россия, ссылки на нашу известную ракету и т. д. А вот те страны Евросоюза, которые не входят в НАТО, а таких шесть, вот из шести четыре проголосовали иначе, они воздержались, жаль, конечно, что две оставшиеся страны примкнули к американской точке зрения, это Швеция и Финляндия.

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Евгений Гусев, ведущий После разрыва этого договора, приостановлении его действия, может начаться разворачивание ракетных комплексов в Европе. Как вы считаете, какие Европейские страны могут этому способствовать?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Я одну упомянул. На сегодняшний день из Вашингтона даются неоднократные заявления, что таких планов у США нет, размещать именно в Европе. Встает вопрос, а где, если они их, во-первых, создадут, а во-вторых, где они их будут размещать? Разговор насчет Китая, да, у Китая есть большой арсенал ракет такого класса. Китай не был участником договора 87-го года. Встает вопрос, а где тогда американцы могут их размещать? Япония и Южная Корея. Но там итак в этих странах другого класса американское оружие есть. А главной составляющей американского военного потенциала в азиатско-тихоокеанском регионе авианосцы и подводные лодки. А размещение ракет средней дальности морского базирования на них не запрещено было и тем договором.

Евгений Гусев, ведущий: Ничего не меняется по большому счету.

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Кстати, Россия тоже имела возможность удивить своих партнеров, запустив ракеты из акватории Каспийского моря в направлении соответствующих целей в Сирии. Я думаю, что американцы могли пожалеть о том, что в 87-м году, они категорически возражали против зачета крылатых ракет морского базирования.

Евгений Гусев, ведущий: Какие страны не пойдут никогда на то, чтобы размещать комплексы ракет в Европе?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: В конце концов это будет решение каждой страны. Кстати на уровне Евросоюза таких решений не принимается, не может быть принято. При обсуждении этих вопросов из уст руководителя Евросоюза следует, что Евросоюз не является военным блоком и соответственно таких решений не принимает по определению. Мол, по всем военным вопросам обращайтесь к НАТО.

Евгений Гусев, ведущий: А какие страны способны на это?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Не хотелось бы даже об этом рассуждать, потому что такие рассуждения могут способствовать неправильным выводам.

Евгений Гусев, ведущий: Недавно вы сказали, что низшая точка взаимодействия России и Евросоюза пройдена, в чем это выражается? И знаете, есть такое выражение: вроде как достигли дна, но тут снизу постучали. Такая ситуация не может повториться?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Я надеюсь, что нет. Я говоря об этом высказываю свою личную точку зрения, надежду, что мы прошли эту низшую точку. Мы не сильно поднялись над ней. Смотрите, если говорить о торгово-экономических связях, то у нас с середины 17-го года, то есть почти два года идет довольно уверенный рост, причем по итогам 18-го года порядка 20%. Бизнес сообщества стран Евросоюза не скрывает своей заинтересованности в нормализации наших связей в соответствующей области. Все-таки голос бизнеса правительства стран Евросоюза полностью игнорировать не могут, даже, если бы захотели. Общий климат осознания усталости от этих всех рестрикций, и понимания того, что они не эффективны и не способствуют нормализации отношений. Самое главное, что эти механизмы заводят наши отношения в тупик и из этого тупика надо выходить. Вот именно это самое главное.

Евгений Гусев, ведущий: Почему страны Евросоюза молчали, когда ультиматум выдвигали те же американцы?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Я бы не выделял те элементы развития этого вопроса. Я думаю в целом европейцы, в данном случае я говорю не за Евросоюз, а в целом о жителях Европы, они, конечно, обеспокоены самим фактом того что ДРСМД может быть ликвидирован. Кстати, надежда, что этого в итоге не произойдет, присутствует. Наше заявление о готовности продолжать диалог даже в нынешних условиях взаимной приостановки действия договора, эту надежду поддерживает и самое главное, и тут я сошлюсь на недавнее высказывание Владимира Путина, о том, что Россия будет рассматривать вопрос о размещении соответствующих средств, только в случае если США разместят их в Европе. Я думаю, что из этого для европейцев вытекает вполне насущная задача, не допустить такого развития событий.

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Евгений Гусев, ведущий: И последнее. 10 февраля день дипломатического работника. Сейчас российская дипломатия на переднем крае внешней политики. Насколько тяжело трудиться в таких условиях всему дипломатическому корпусу РФ?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Непросто, конечно. Я говорю своим сотрудникам, своим коллегам, что никто нам легкой жизни и не обещал. Я думаю, что в современной России уже прошло то архаичное восприятие дипломатии, дипломатической профессии как легкой жизни на паркете. Могу сказать, что реальный труд российских дипломатов, он сейчас в большей степени виден широкой общественности, и я хотел бы надеяться, что адекватно оценивается широкой общественностью, по крайней мере, то как деятельность российской дипломатической службы оценивается в высшем руководстве страны, нашим парламентом, ну, и политическими партиями, и прочими структурами, позволяет на это рассчитывать.

Евгений Гусев, ведущий: Нас ждет тяжелый год в нынешней политике?

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Нас ждет трудный год, но по степени тяжести не будем мерять на весах, но легко не будет. Я думаю, что справимся.

Евгений Гусев, ведущий: Спасибо большое за интервью, благодарю, что нашли время. Всего доброго и еще раз с праздником.

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: Спасибо.

Ранее Пятый канал публиковал видео поздравления главы МИД России Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника.