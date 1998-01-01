Названа дата начала Третьей мировой войны

Начало Третьей мировой войны уже совсем близко, пишет издание «Политэксперт».

Отмечается, что столкновение с участием главных мировых держав может начаться 22 марта 2019 года, на этой дате ранее настаивали многие СМИ. По мнению израильского издания Breakingisraelnews, в него будут втянуты Китай, Россия и США.

Между тем, ядерный потенциал и современные средства его доставки позволяют говорить о крайне недолгой продолжительности вооруженного конфликта. По мнению специалистов, Третья мировая война, в случае ее возникновения, продлится не более 60 минут.

В то же время, аналитики международных отношений не спешат предрекать ядерный апокалипсис и отмечают относительную устойчивость мирового порядка.

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