Специалисты WWF объяснили причины нашествия белых медведей на жилые поселки

В нашествии белых медведей на населенные пункты Новой Земли виноваты изменения климата и неутилизированные помойки. Как пояснил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаил Стишов,

— Все понимали, что это может произойти. Сейчас медведей на берегах все больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов. Они выходят на берег, где их привлекает человеческое жилье, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора, — пояснил Стишов.

Для решения проблемы во вторник, 12 февраля на Новую Землю, где в субботу был объявлен режим чрезвычайной ситуации, вылетит специальная группа, в которую войдут ученые, представители Росприроднадзора и другие специалисты. Однако, анонсированная сегодня местной администрацией «депортация» хищников — дело совсем непростое, да и недешевое.

— Надо увозить далеко. Если за 20-30 километров, он вернется очень быстро в то место, где есть еда. Минимум 2-3 часа полета на другую сторону острова. Конечно, увезти всех 50 медведей едва ли возможно. Но если есть группа «особо наглых» — можно попробовать, — объяснил представитель WWF.

Между тем другой представитель WWF, руководитель климатической программы российского отделения фонда Алексей Кокорин в интервью радиостанции «Говорит Москва» предположил, что следом за медведями пойти к людям могут тигры и олени.

— На тигра температура, потепление и прочее не влияет никак. Но более неравномерный режим выпадения осадков влияет очень сильно. Если многоснежная зима, а потом малоснежная, а таких ситуаций стало больше и будет больше, то для тигра это очень плохо. Начинается голод, и гибнут, прежде всего, тигрята. Потом голодный тигр может выйти к людям.

Ожидать голодных хищников при таком раскладе стоит в Приморье. А на Таймыре потепление может нарушить обычные маршруты миграции диких северных оленей — животные просто не смогут перейти реки по некрепкому льду.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором белый медведь по-хозяйски открывает двери подъезда жилого дома и разгуливает по лестничной клетке.