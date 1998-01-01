«Остановим барабан войны!» — Мадуро встретился с молодежью Венесуэлы

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Появление президента на публике в то же время, когда Гуайдо проводил многотысячную акцию протеста в Каракасе, уже назвали смелым поступком.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 79

Молодежь Венесуэлы не должна допустить иностранного вмешательства в дела своей страны. Об этом на митинге в Каракасе заявил президент Николас Мадуро. Его появление на публике уже называют смелым поступком — ведь именно в этот день в столице латино-американской республики проходила многотысячная акция протеста во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Тем не менее, послушать выступление Мадуро пришло множество студентов, активистов молодежных движений и спортсменов.

— Давайте остановим барабан войны! Да отступит угроза интервенции! И Венесуэла в один голос скажет: мы хотим мира, мы хотим счастья! — заявил президент Венесуэлы.

Главным лозунгом протеста оппозиции стало требование пропустить в Венесуэлу конвои с гуманитарной помощью. Ее доставку из соседней Колумбии блокирует армия. Тем не менее, выступая перед тысячами венесуэльцев, самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо в очередной раз призвал вооруженные силы перейти на свою сторону.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 79
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