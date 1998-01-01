Молодежь Венесуэлы не должна допустить иностранного вмешательства в дела своей страны. Об этом на митинге в Каракасе заявил президент Николас Мадуро. Его появление на публике уже называют смелым поступком — ведь именно в этот день в столице латино-американской республики проходила многотысячная акция протеста во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Тем не менее, послушать выступление Мадуро пришло множество студентов, активистов молодежных движений и спортсменов.

— Давайте остановим барабан войны! Да отступит угроза интервенции! И Венесуэла в один голос скажет: мы хотим мира, мы хотим счастья! — заявил президент Венесуэлы.

Главным лозунгом протеста оппозиции стало требование пропустить в Венесуэлу конвои с гуманитарной помощью. Ее доставку из соседней Колумбии блокирует армия. Тем не менее, выступая перед тысячами венесуэльцев, самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо в очередной раз призвал вооруженные силы перейти на свою сторону.